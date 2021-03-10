بأسعار منافسة وتشكيلة واسعة من السلع… انطلاق مهرجان الخيرات بدرعا في 28 آذار

درعا-سانا

تنطلق في الـ 28 من الشهر الجاري فعاليات مهرجان الخيرات في محافظة درعا قبيل حلول شهر رمضان المبارك متضمناً تشكيلة واسعة من السلع وبأسعار تلبي احتياجات الأسرة في هذا الشهر الفضيل.

الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية السورية الجهة المنظمة للمهرجان أوضح لنشرة سانا الاقتصادية أن هذه النسخة ستكون متميزة عن سابقاتها من حيث عدد المشاركات ومن حيث التخفيضات والحسومات على أسعار السلع والمنتجات من مواد غذائية ومنظفات وألبسة وكهربائيات وسجاد بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين لافتا إلى أن المهرجان سيستمر 15 يوماً ضمن مول ماي سنتر في مدينة درعا.

ويرى المواطنون أهمية زيادة أعداد مهرجانات التسوق المقامة في كل مناطق المحافظة وخاصة في ظروف الغلاء التي تشهدها الأسواق فأوضحت السيدة عبير الأسعد أن هذا النوع من المهرجانات هو شكل من اشكال خلق المنافسة في الأسواق التي باتت أسعارها مرتفعة جداً ولا تتوازى مع القدرة الشرائية للمواطن لافتة إلى أهمية توافر كافة السلع التي تحتاجها الأسرة وبأسعار مخفضة في الشهر الفضيل وفي مكان واحد ما يوفر أعباء مالية على الأسر.

وأكد أحمد ابا زيد مواطن آخر أن فكرة إقامة مهرجانات التسوق والعروض التي تقدمها تلعب دوراً في تنشيط الأسواق وتأمين تشكيلة واسعة من السلع في مكان واحد وخاصة في ظل موجة الغلاء.

يشار إلى أن مهرجان الخيرات نظم سابقاً في أربع محافظات سورية قبل وصوله إلى درعا.

لما المسالمة

نشرة سانا الاقتصادية