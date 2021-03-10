زراعة حمص تنفذ كامل خطة القمح وحالة المحصول جيدة

حمص-سانا

بين المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص أن الحالة العامة لمحصول القمح جيدة وتبشر بموسم خير وخاصة بعد هطول الأمطار الاخيرة والتي تعتبر وفق الكميات والمواعيد مناسبة وتؤمن رياً جيداً لكامل المساحات المزروعة.

وأكد الرفاعي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن خطة القمح لهذا العام والمقدرة بـ 41982هكتاراً من القمح المروي والبعل منفذة بالكامل ووضع المحصول جيد وكل الأمراض والحشرات التي تصيب القمح جميعها دون العتبة الاقتصادية والمديرية تنفذ جولات مستمرة على الحقول في كل مناطق المحافظة.

وتحدث عدد من المزارعين عن وجود بعض الصعوبات التي اعترضت عملية زراعة القمح للموسم الحالي وطالبوا بتعويضهم عن تكاليف الزراعة المرتفعة إذ بين المزارع عدنان ادريس من الرستن عدم توفر المحروقات الكافية للسقاية وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة ما يعيق عملية الري بالإضافة إلى عدم توافر الأسمدة.

وأشار المزارع محمد وردة إلى ارتفاع تكاليف زراعة القمح ونقص الأسمدة والمازوت وارتفاع سعرها مطالباً برفع سعر استلام القمح ليتناسب مع تكاليف الإنتاج الكبيرة.

بدوره أكد باسم الطويل رئيس الجمعية الفلاحية بالرستن أن المطلب الأكبر والأولوية حالياً هو للعمل على فتح أقنية الري كون الأمطار قليلة والمحصول بحاجة للري كأقصى حد مع نهاية الشهر الحالي وذلك لإنقاذ الموسم في حال عدم هطل المطر.

من جهته بين موفق زكريا معاون رئيس اتحاد فلاحي حمص أنه تتم المتابعة مع الموارد المائية لفتح أقنية الري مع بدء موسم الري وفي حال اقتضت الحاجة نفتح الأقنية باكراً ونعمل على أن يتم تجهيز أقنية الري الثنائي والثلاثي في حال تأخر الأمطار للتدخل الفوري مشيراً إلى أن وضع القمح بشكل عام جيد ونطالب بزيادة سعر شرائه من الفلاحين نظراً للتكاليف الكبيرة للزراعة وخصوصاً نقص الأسمدة وارتفاع سعرها.

نشرة سانا الاقتصادية