منها معمل لإنتاج السكر بطاقة مليون طن سنوياً.. دخول منشآت جديدة حيز الإنتاج في حسياء الصناعية

حمص- سانا

تشهد مدينة حسياء الصناعية نهضة حقيقية مع دخول منشآت جديدة في الاستثمار بداية العام الحالي حيث يفتتح قريباً معمل لتكرير وإنتاج السكر الأبيض بطاقة مليون طن سنوياً تؤمن حاجة القطر والفائض للتصدير.

ولفت الدكتور بسام المنصور مدير المدينة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أنه مع بداية العام الحالي دخل سبعة مستثمرين جدد استفاد بعضهم من القرار الحكومي لإحلال صناعات محلية كبدائل للمستوردات ليتجاوز العدد الإجمالي للمستثمرين في حسياء 888 مستثمراً منهم 277 مستثمراً بدأت منشآتهم بالإنتاج الفعلي والباقي قيد التجهيز والإنشاء وتركيب الآلات مبيناً أن حجم الاستثمار في حسياء لغاية تاريخه بلغ 250 مليار ليرة سورية وفقاً للأسعار القديمة ونتطلع في المرحلة المقبلة لتوسيع حجم الاستثمارات وزيادة عددها.

من جهته قال المهندس مدين صالح مدير عام شركة جديدة لتكرير وإنتاج السكر في حسياء إن المنشأة في طور التجارب الإنتاجية للمعمل سواء للقوى المحركة أو الآلات أو محطة الكهرباء أو لقسم الإنتاج ومن المتوقع البدء بالإنتاج نهاية الشهر الحالي مع وصول المواد الأولية اللازمة مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً تكفي حاجة القطر والفائض للتصدير وحجم رأسمال الشركة 350 مليون دولار كما توفر الشركة نحو 400 فرصة عمل وحققت المدينة الصناعية في حسياء إيرادات خلال العام الماضي تجاوزت قيمتها 5ر3 مليارات ليرة سورية فيما سجلت أعداد المستثمرين ارتفاعاً ملحوظاً مع دخول 18 مستثمراً جديداً العام الماضي بينما بلغت نسبة المساحة المباعة للمقاسم الصناعية أكثر من 63 بالمئة منذ الانطلاق في العام 2004.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية