بورتو يصعق يوفنتوس ويبلغ دور الثمانية

تورينو-إيطاليا -سانا

تأهل بورتو لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته 3-2 في تورينو اليوم أمام يوفنتوس مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 4-4 في مجموع المبارتين.

وفاز 2-1 ذهاباً واستحق التقدم بهدف سجله سيرجيو أوليفييرا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ19 لكن من أول هجمة في الشوط الثاني سجل فيدريكو كييزا الذي أحرز هدفاً ثميناً في مباراة الذهاب في البرتغال هدف التعادل ليمنح الأمل لأصحاب الأرض بعد الاستراحة بأربع دقائق.

وانقلبت المباراة لصالح يوفنتوس حيث تلقى مهدي طارمي مهاجم بورتو الذي حصل على ركلة الجزاء في الشوط الأول بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الـ54 بسبب ركل الكرة عقب الصفارة ثم أدرك كييزا التعادل في النتيجة الإجمالية بعدها بقليل بضربة رأس.

وحصل يوفنتوس على فرص لحسم المباراة وتسجيل الهدف الثالث لكن المباراة امتدت إلى وقت إضافي ونجح أوليفييرا في التسجيل لبورتو من ركلة حرة ليشعل احتفالات الفريق الزائر.

وأحرز أدريان رابيو هدفاً ليوفنتوس بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية ليضمن نهاية مثيرة وحماسية للمواجهة لكن بورتو صمد وتأهل.