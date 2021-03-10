دورتموند يتأهل لدور الثمانية بتعادله مع إشبيلية

دورتموند-ألمانيا-سانا

تأهل دورتموند لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه إشبيلية 2-2 وتفوقه 5-4 بالنتيجة الإجمالية.

وأحرز المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفي دورتموند ليصل إلى هدفه الـ20 في 14 مباراة في دوري الأبطال والعاشر في المسابقة هذا الموسم.

وقلص إشبيلية الذي بلغ دور الثمانية للمسابقة في 2018 الفارق عبر يوسف النصيري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ66 وأدرك اللاعب ذاته التعادل بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأصبح هالاند أكثر لاعبي النرويج تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة متفوقاً بهدف واحد على أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد.

وبلغ دورتموند دور الثمانية لأول مرة منذ 2017.