إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 29 مليوناً و750 حالة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 256 حالة وفاة و6254 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز.

وبحسب الموقع الذي يديره مطورون وباحثون فإن إجمالى الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 29 مليوناً و750 ألفاً و906 إصابات فيما بلغ إجمالى الوفيات 538884 حالة.

وكانت الولايات المتحدة سجلت يوم أمس 35295 إصابة بفيروس كورونا و639 وفاة ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الاكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات تليها الهند والبرازيل.