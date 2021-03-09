الخارجية الروسية: ننتظر معلومات من أنقرة حول منظمي الاعتداء الإرهابي الذي تسبب بمقتل السفير كارلوف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر من النظام التركي تزويدها بمعلومات حول العملاء المباشرين ومنظمي الاعتداء الإرهابي الذي تسبب بمقتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة التركية في هذه القضية ” نتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين هيئات التحقيق الروسية والتركية والحصول على الفور على معلومات شاملة من أنقرة حول نتائج واستنتاجات المحاكمة والعملاء المباشرين ومنظمي هذا الاعتداء الإرهابي”.

وأضاف البيان أن موسكو لا تزال كالسابق تنطلق من الافتراض القائل إن ” جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذه الجريمة ” تتحمله دوائر معينة قامت عشية محاولة اغتيال كارلوف بخلق جو سلبي بشكل مصطنع في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول نشاط روسيا في سورية”.

ولفت البيان إلى أن ” الخارجية الروسية تابعت عن كثب مسار المحاكمة في أنقرة التي تمت أخيراً حول حادث اغتيال السفير المأساوي الذي ترك بصمة ثقيلة على تاريخ العلاقات الروسية التركية الحديثة”.

وكان إرهابي متطرف يدعى مولود الطنطاش يعمل في صفوف شرطة النظام التركي اغتال في الـ 19 من كانون الأول عام 2016 كارلوف بإطلاق النار عليه أثناء القائه كلمة في افتتاح معرض فني في أنقرة ولقت عملية الاغتيال إدانات واسعة.