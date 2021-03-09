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إصابة 4 أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الميسر شرق حلب

2021-03-09

حلب-سانا

أصيب 4 أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة الميسر في الجهة الشرقية من مدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب لمراسل سانا أن عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت أثناء لعب عدد من الأطفال عند سوق الخضار بمنطقة الميسر في الجهة الشرقية لمدينة حلب ما أدى إلى إصابة 4 أطفال تم إسعافهم إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وأوضحت مصادر طبية بمشفى الرازي أن اثنين من المصابين حالتهم متوسطة فيما الاثنان الأخران جروحهم طفيفة.

واستشهد في الـ 11 من شباط الماضي مواطن جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة الكاستيلو شمال غرب مدينة حلب الأمر الذي يتكرر في مناطق متعددة جراء إقدام التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها على زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق السكنية والأراضي الزراعية.

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