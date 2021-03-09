الغرفة الفتية الدولية تطلق مسابقة (الشباب العشر الأكثر تميزاً حول العالم)

دمشق-سانا

أعلنت الغرفة الفتية الدولية بدمشق إطلاق مسابقة (الشباب العشر الأكثر تميزاً حول العالم) والتي تأتي ضمن نطاق التطوير الدولي (تي أو واي بي) وهو أحد البرامج الرسمية للغرفة منذ عام 1983 وانطلق في سورية عام 2008.

وتهدف الغرفة من مسابقة البرنامج وفق بيان لها تلقت سانا نسخة منه إلى تسليط الضوء وتكريم الشباب الفاعلين والمؤثرين في مجتمعاتهم عبر التعريف بهم وتقديم إنجازاتهم لتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات وإلهامهم ليكونوا قدوة على كل الأصعدة.

ويشمل البرنامج ترشيح الشباب المتميزين ضمن عشر فئات في مجالات (ريادة الأعمال والاقتصاد والأمور السياسية والقانونية والحكومية والقيادة الأكاديمية والإنجاز الثقافي والشخصي والقيادة الأخلاقية والبيئية والمساهمة في حقوق الإنسان والسلام العالمي ودعم الطفولة والقيادة التطوعية والإنسانية والتطوير التكنولوجي والعلمي والابتكار الطبي).

واعتبر الرئيس المحلي لغرفة دمشق أنس الكردي أن المسابقة من أهم الفعاليات التي تقيمها الغرفة وتأمل من خلالها أن توصل نماذج من الشباب السوري المميز إلى نهائيات المسابقة العالمية.

من جهته أشار المنسق المحلي للمسابقة ناصر القاضي إلى أن برنامج (تويب) يسعى لاحتضان الشباب المتفوق في شتى مجالات الحياة بهدف خلق التغيير الإيجابي وترك الأثر المستدام في مجتمعاتهم.

ويحق لجميع الشباب من الفئة العمرية بين الـ 18 و40 عاماً الترشح للمسابقة سواء أكانوا من أعضاء الغرفة الفتية أم من خارجها على أن يكونوا من حملة الجنسية العربية السورية.

أحمد سليمان