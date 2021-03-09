لليوم الثاني… تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

سرت-سانا

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم تعليق جلسة المجلس المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأشار المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في تصريح نقله موقع بوابة الوسط الليبي الى ان تعليق الجلسة يهدف الى اجراء المزيد من المشاورات دون أن يذكر موعد عودة انعقاد الجلسة القادمة.

وكانت جلسة اليوم الثاني للمجلس استؤنفت في وقت سابق في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لـ “حكومة الوحدة الوطنية”.

بدوره قال رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة إن التدخلات والضغوط الخارجية الدولية منعت تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته.

وطالب الدبيبة في كلمة له خلال الجلسة أعضاء مجلس النواب بـ “تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة الى مرحلة أخرى ما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة”.

واقترح الدبيبة تشكيل حكومة واحدة تضم 35 عضوا يشغل فيها إضافة إلى منصبه منصب وزير الدفاع وتضم نائبين له من الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

وتم اختيار الدبيبة خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف لرئاسة حكومة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

وكان مجلس النواب الليبي أرجأ أمس جلسته إلى اليوم وقرر استدعاء المكلف تشكيلها عبد الحميد الدبيبة.