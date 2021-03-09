بمناسبة يوم المرأة العالمي… فريق شبابي يكرم نساء لهن بصمتهن في المجتمع

دمشق-سانا

المرأة السورية هي رمز العطاء والتجدد فهي التي تربي وتحمي وتصنع وتزرع وكعربون وفاء وتقدير لدورها وإنجازاتها في مختلف الميادين ولا سيما خلال الحرب أقام فريق عمرها الشبابي التطوعي أول أمس فعالية (خبز وورد) في مكتبة الأسد في دمشق كرم خلالها عدداً من نساء سورية.

محمد الجدوع المدير العام لفريق (عمرها) التطوعي بين لـ سانا الشبابية أن الفعالية أقيمت تحت رعاية وزارة الثقافة بمناسبة يوم المرأة العالمي مشيراً إلى أن اسم الفعالية مستوحى من حملة عالمية انطلقت للمطالبة بحقوق المرأة ودعمها في المجال الاجتماعي والاقتصادي فالخبز رمز للإنتاجية والعطاء والورود تعبر عن الجمال والأنوثة.

المهندس حسن يونس مدير العلاقات العامة بالفريق أشار إلى أن الفعالية كرمت نحو 34 سيدة منهن الفنانة وفاء موصلي والمذيعة القديرة ماريا ديب والفنانة ليندا بيطار وخبيرة التدريب كرستينا كشر والدكتورة زينب شحادة من فريق سماعة حكيم ومجموعة سيدات كن وما زلن رائدات بالأنشطة المجتمعية أو حتى بالأعمال الميدانية من أجل تعزيز أهمية مشاركة المرأة في كل جوانب الحياة.

ومن المكرمات أوضحت الشابة منى عمقي مديرة فريق (إعاقة انطلاقة) أن ما يميز الفعالية تكريم سيدات من اصحاب الهمم فالمرأة السورية جسدت في حضورها الإنساني كل معاني الحياة النبيلة فكانت الرائدة في التضحية والشجاعة وكانت الأم والمربية ومشروع الشهادة المقدس فداء للوطن.

فيما عبرت الشابة رؤى حمزة وهي مذيعة ومعدة لبرنامج (مفاتيح الهمم) عن سعادتها بأن تكون إحدى النساء المكرمات إلى جانب قامات كبيرة منوهة بقدرة المرأة على تجاوز كل التحديات وتحقيق النجاح وصنع الإنجاز في مختلف الميادين.

ربى شدود