صحة الحسكة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الوصول للأطفال المستهدفين بحملة اللقاح ضد شلل الأطفال

الحسكة-سانا

تواصل مديرية صحة الحسكة تنفيذ حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2021 ضد شلل الأطفال مستهدفة الأطفال دون الخامسة في جميع أنحاء المحافظة بما فيها الريف البعيد حيث المراكز الصحية هناك خارج الخدمة جراء تدميرها وسرقة محتوياتها من قبل الإرهابيين.

وخصصت مديرية الصحة فرقا جوالة للوصول إلى جميع المناطق في ريف الحسكة بما فيها المخيمات ومراكز الإيواء والمناطق الحدودية لإعطاء اللقاحات للأطفال المستهدفين وضمان أن تشمل الحملة كامل الأطفال بهدف تحصينهم ضد المرض.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الحملة تسير بشكل جيد لجهة الوصول إلى نسب عالية من الأطفال في ريف الحسكة في ظل اتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة توفير اللقاحات والكوادر الطبية ووسائل النقل اللازمة.

ودعا مدير الصحة الأهالي إلى مراجعة المراكز الصحية والفرق الجوالة في أرياف المحافظة لتحصين أطفالهم.

من جانبه مسؤول اللقاح في مديرية صحة الحسكة بديوي الغرير أشار إلى أن 55 بالمئة من الأطفال المستهدفين في الحملة موجودون في ريف المحافظة حيث خصص 63 فريقا جوالا لتنفيذ الحملة.

وأشارت رئيس الفريق الطبي الجوال في منطقة تل براك ابتسام الفتاح إلى حرص الفرق للوصول إلى كامل الأطفال المستهدفين مبينة أنه يتم استخدام كل الوسائل الممكنة بهدف إبلاغ الأهالي عن وجود الفرق ضمن القرى والتجمعات السكانية.

وبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالحملة على مستوى المحافظة 230186 طفلا إضافة إلى 20360 طفلا في المخيمات ومراكز الايواء ويعمل ضمن الحملة نحو 600 عامل من الكوادر الطبية التابعة لمديرية صحة الحسكة.

جوان حزام