إنتاج نحو مئة طن من أبراج التوتر شهرياً في معمل الوليد بحمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جيش التحرير الفلسطيني:ثورة آذار محطة مضيئة في تاريخ الأمة العربية
2021-03-08
ظريف: العدوان الأمريكي على سورية انتهاك خطير لسيادتها ووحدة أراضيها
2021-03-08
طلبتنا في إيران: الطالب السوري سيبقى نواة كل انتصار
2021-03-08
كاتب سلوفاكي: وسائل الإعلام الغربية تنتهج التضليل في تغطية الأوضاع بسورية
2021-03-08
أبناء الجالية السورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة يجددون التأكيد على الوقوف إلى جانب وطنهم
2021-03-08
الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم
2021-03-08
الطلبة السوريون في سلوفاكيا بذكرى 8 آذار يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم
2021-03-07
محليات
زيادة الهدية النقدية السنوية لذوي الشهداء والجرحى الحاصلين على بطاقة شرف لتصبح 50 ألف ليرة
2021-03-09
الداخلية: القبض على 8 أشخاص وإحباط عملية نقل ملكية عقارات بوثائق مزورة
2021-03-09
الجعفري يؤكد أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات النيل من حقوق الشعب الفلسطيني
2021-03-09
الحرارة إلى ارتفاع والجو مائل للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية
2021-03-09
الانتهاء من أعمال صيانة منظومة الضواغط بالمحطة الثانية في شركة حيان للنفط بحمص-فيديو
2021-03-08
أهالي الجولان في ذكرى استشهاد المناضلة غالية فرحات: مستمرون بمقاومة الاحتلال
2021-03-08
عمال البناء والاستصلاح يطالبون بتثبيت المؤقتين وتوحيد الأنظمة الداخلية للشركات
2021-03-08
رياضة
غريفين ينضم رسمياً إلى بروكلين نتس
2021-03-09
كروتوني يدين الإساءات العنصرية تجاه لاعبه الجزائري وناس
2021-03-09
إنتر ميلان يفوز على أتلانتا في الدوري الإيطالي
2021-03-08
تشيلسي يفوز على إيفرتون بثنائية في الدوري الإنكليزي
2021-03-08
اختتام بطولة السويداء بالقوة البدنية للشباب والشابات والجامعات
2021-03-08
نادي بنفيكا يقدم عرضاً إلى كوستا بقيمة 3 ملايين يورو سنوياً
2021-03-08
أرسنال يسعى لضم رايان حارس مرمى برايتون بشكل دائم
2021-03-08
اقتصاد
غرام الذهب يرتفع 8 آلاف ليرة
2021-03-09
معمل الوليد بحمص يؤمن الأبراج الكهربائية للتوتر المتوسط لإعادة ترميم الشبكة المتضررة
2021-03-09
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تطلق دبلوم التصدير الاحترافي
2021-03-09
النفط يهبط مع صعود الدولار
2021-03-09
عصابة دولية تحتال على مصرفين تشيكيين بأكثر من مليار كورون
2021-03-09
تعافي أسعار الذهب بعد انخفاض
2021-03-09
تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب بـ 1500 ليرة
2021-03-08
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عودة أهالي عدد من القرى إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب بريف اللاذقية الشمالي بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين وتأمين احتياجاتها الخدمية
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تطلق دبلوم التصدير الاحترافي
الصحة: تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 80 حالة ووفاة 5
الدفاع الروسية: إرهابيو النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب يحضرون لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية
تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب بـ 1500 ليرة
أهالي الجولان في ذكرى استشهاد المناضلة غالية فرحات: مستمرون بمقاومة الاحتلال
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مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق الرصاص عليه في بلدة العزبة بريف دير الزور
إنتاج نحو مئة طن من أبراج التوتر شهرياً في معمل الوليد بحمص
2021-03-09
تصوير: سامر الشامي
معمل الوليد
2021-03-09
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