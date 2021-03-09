افتتاح حديقة مرورية في مدرسة المحطة الأولى بدرعا

درعا-سانا

بهدف تعريف التلاميذ بقانون السير وتحقيق السلامة المرورية افتتحت اليوم حديقة مرورية في مدرسة المحطة الأولى بمدينة درعا.

وأوضحت مديرة مدرسة المحطة الأولى علا مسالمة في تصريح لمراسل سانا أن تجسيد الحديقة ضمن إحدى الغرف الصفية يأتي تكريما لعمل رجال المرور لافتة إلى أهمية العمل المروري ودور شرطي المرور في حماية المواطنين وتنظيم حركة السير.

وأشارت مسالمة إلى أن الحديقة تضم مجسماً يصور الشوارع والساحات وإشارات المرور وحركة الناس والآليات.

وسبق افتتاح الحديقة عروض مسرحية جسدت أهمية العمل المروري وضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية واحترام قانون السير.