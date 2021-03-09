صدامات بين الشرطة ومتظاهرين بالمكسيك في اليوم العالمي للمرأة

مكسيكو سيتي-سانا

شهدت العاصمة المكسيكية صدامات بين نشطاء وقوات الشرطة أثناء مظاهرة نظمت للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الجانبين.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع ودروع فض الشغب لإبعاد المتظاهرين عن ميدان الزوكالو أكبر ميادين العاصمة مكسيكو سيتي فيما شارك الآلاف في المظاهرة مطالبين الحكومة بالتعامل بحزم في مكافحة جرائم قتل النساء.

وتشير إحصائيات حكومية إلى أن 939 امرأة كن ضحايا لجرائم قتل في عام 2020.

وبحسب وسائل إعلام محلية أصيب أثناء تلك الصدامات 15 من قوات الأمن وأربعة من المتظاهرين على الأقل كما اعتقلت الشرطة صحفيين ومشاركين في المظاهرات.

وكانت حالة من الغضب سادت في المكسيك في تشرين الثاني الماضي عندما أطلقت الشرطة الرصاص الحي أثناء مظاهرة نظمت على شاطئ منتجع كانكون احتجاجاً على مقتل امرأة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.