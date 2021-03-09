إصابة 6 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بمدرسة في ميشيغان الأميركية

واشنطن-سانا

أصيب خمسة طلاب وأستاذ مدرسة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرسة ثانوية بولاية ميشيغان الأميركية أمس.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيس قسم شرطة ولاية ميشيغان قوله إنه “تم إرسال قوة من الشرطة إلى مدرسة نيوايغو الثانوية بعد تلقي معلومات عن وقوع انفجار داخل فصل دراسي حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن طالبا يبلغ من العمر 16 عاماً فجر بطريق الخطأ عبوة ناسفة محلية الصنع أحضرها إلى المدرسة ما أسفر عن إصابته وأربعة من زملائه إضافة إلى أستاذ”.

وتم إخلاء المدرسة ونقل الطلاب إلى مرآب للحافلات مع وصول أفراد الطوارئ إلى مكان الحادث إضافة إلى إغلاق جميع المدارس في منطقة نيوايغو مؤقتا كجزء من خطة عمليات الطوارئ.

وقتل طالب في الثاني من آذار الحالي لدى إطلاق مراهق النار داخل مدرسة في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس الأميركية ما أسفر عن إغلاق المدرسة أيضاً.

وتشهد المدن الأميركية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في حوادث إطلاق النار والعنف وخاصة في المدارس وذلك بسبب انتشار الأسلحة المختلفة بشكل منفلت حتى في أيدي الطلاب القاصرين نظراً لعدم وجود قوانين صارمة تضبط هذه المشكلة.