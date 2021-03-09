فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليونين و611 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليونين و611 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام2019 ولغاية الآن وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 117719206 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 2611025 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 93359895 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 538514 حالة وفاة من أصل 29737222 إصابة تليها الهند مع تسجيل 157966 حالة وفاة من أصل 11244624 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 266398 حالة وفاة من أصل 11051665 إصابة.