حكايتنا.. عرض مسرحي لـ 13 شاباً وشابة من الموهوبين بالتمثيل

الثلاثاء / 9 / 03 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
جيش التحرير الفلسطيني:ثورة آذار محطة مضيئة في تاريخ الأمة العربية
2021-03-08
ظريف: العدوان الأمريكي على سورية انتهاك خطير لسيادتها ووحدة أراضيها
2021-03-08
طلبتنا في إيران: الطالب السوري سيبقى نواة كل انتصار
2021-03-08
كاتب سلوفاكي: وسائل الإعلام الغربية تنتهج التضليل في تغطية الأوضاع بسورية
2021-03-08
أبناء الجالية السورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة يجددون التأكيد على الوقوف إلى جانب وطنهم
2021-03-08
الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم
2021-03-08
الطلبة السوريون في سلوفاكيا بذكرى 8 آذار يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم
2021-03-07
محليات
الانتهاء من أعمال صيانة منظومة الضواغط بالمحطة الثانية في شركة حيان للنفط بحمص
2021-03-08
أهالي الجولان في ذكرى استشهاد المناضلة غالية فرحات: مستمرون بمقاومة الاحتلال
2021-03-08
عمال البناء والاستصلاح يطالبون بتثبيت المؤقتين وتوحيد الأنظمة الداخلية للشركات
2021-03-08
7000 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في 10 محافظات والعمل جار على تركيب المزيد
2021-03-08
المشاركون في لقاء أيام الأسرة السورية: تعزيز دور الأسرة في مواجهة الليبرالية الحديثة
2021-03-08
نقيب أطباء سورية لـ سانا: فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية في أي مشفى أو مركز طبي يرغب به وإنهاء الخدمة دون الاحتفاظ
2021-03-08
معهد الإعداد الإعلامي يطلق دورتي التحرير الإخباري ودبلوم التأهيل الإعلامي
2021-03-08
رياضة
إنتر ميلان يفوز على أتلانتا في الدوري الإيطالي
2021-03-08
تشيلسي يفوز على إيفرتون بثنائية في الدوري الإنكليزي
2021-03-08
اختتام بطولة السويداء بالقوة البدنية للشباب والشابات والجامعات
2021-03-08
نادي بنفيكا يقدم عرضاً إلى كوستا بقيمة 3 ملايين يورو سنوياً
2021-03-08
أرسنال يسعى لضم رايان حارس مرمى برايتون بشكل دائم
2021-03-08
الإصابة تغيب نجم نابولي الجزائري غلام عدة أشهر
2021-03-08
الصربي ميليفويفيتش يعتزل كرة القدم دولياً
2021-03-08
اقتصاد
تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب بـ 1500 ليرة
2021-03-08
704 شركات مسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية منذ بداية 2020
2021-03-08
زيادة خطة الزراعة ضمن المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا بالسويداء
2021-03-08
غرفة تجارة حمص تبحث مع وفد إيراني سبل تفعيل التعاون التجاري
2021-03-08
السورية للتجارة في دير الزور.. افتتاح صالة الانتصار في بلدة تشرين
2021-03-08
بسبب كورونا… إغلاق ثلث الوجهات السياحية في العالم
2021-03-08
بأكثر من 18 مليون ليرة.. المركزي يوافق على استبدال أوراق نقدية مشوهة وتالفة
2021-03-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الصحة: تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 80 حالة ووفاة 5
الدفاع الروسية: إرهابيو النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب يحضرون لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية
تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب بـ 1500 ليرة
أهالي الجولان في ذكرى استشهاد المناضلة غالية فرحات: مستمرون بمقاومة الاحتلال
ميليشيا (قسد) تختطف أكثر من 100 شاب في الرقة وريفها
بأكثر من 18 مليون ليرة.. المركزي يوافق على استبدال أوراق نقدية مشوهة وتالفة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء مصابان بكوفيد 19 وهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق الرصاص عليه في بلدة العزبة بريف دير الزور
الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم
حكايتنا.. عرض مسرحي لـ 13 شاباً وشابة من الموهوبين بالتمثيل
2021-03-08
2021-03-08
habib
سابق
بالصوت والصورة.. توثيق لجرائم اختطاف معارضي نظام أردوغان
التالي
وسائل إعلام عراقية: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تضم قوات أمريكية
انظر ايضاً
العنف والتنمر في المدارس ظاهرة عمقها الإرهاب والألعاب الالكترونية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved