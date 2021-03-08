بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. معرض خاص بالأعمال اليدوية للنساء في طرطوس

طرطوس- سانا

تضمنت فعاليات الاحتفالية التي أقامتها الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية في محافظة طرطوس بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مجموعة من النشاطات شملت إقامة معرض خاص بالأعمال اليدوية للنساء إضافة إلى عدد من الفقرات الترفيهية والمسابقات.

الفعالية التي حملت عنوان “بقراري بصنع الفرق” حملت وفق ما أكدته منظمتها “دعاء طه باشا” مسؤولة قسم العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجمعية رسالة للنساء بأن يكونوا دائماً مثالاً للتمكين وتحقيق المساواة مشيرة إلى أن نشاطات الفعالية شملت مراكز الجمعية المجتمعية الثلاثة “بيت الياسمين وورد جوري والتون الجرد” حيث تم في مركز بيت الياسمين إقامة معرض خاص بمنتجات عدد من النساء المعيلات لأسرهن والذي ضم مجموعة من الأعمال اليدوية مثل الخيزران والصوف والكروشيه والاكسسوارات وزراعة الصباريات والصوف إضافة إلى توزيع بطاقات معايدة عليهن بهذه المناسبة.

وفي مركز “ورد جوري” أوضحت باشا أنه تم تنفيذ عدة أنشطة توعوية ومنها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض المفاهيم الخاطئة الواجب تغييرها حول النظرة للمرأة والتي تسيء في البعض منها إليها كما تم تدريب عدد من السيدات واليافعات المستفيدات من خدمات الجمعية على بعض الإسعافات الأولية من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إضافة إلى رسم لوحة جدارية من قبل نادي الطفل بالمركز تضمنت عبارات تؤكد على المساواة بين الجنسين وحق المرأة في التعبير عن رأيها وطموحاتها وكذلك زيارة سيدات في بيوتهن وأماكن عملهن وتقديم الورود وبطاقات المعايدة لهن.

وأشارت باشا إلى أنه تم تنفيذ سلسلة نشاطات في مركز “التون الجرد” أيضاً شملت إقامة دورات تدريب حول كيفية استثمار البيئة المحيطة لخلق فرص العمل مثل تصنيع الألبان والأجبان ومشتقاتهما إضافة إلى جلسة توعية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري حول حقوق المرأة في القانون السوري.

وتستمر الاحتفالية حتى يوم غد حيث يقوم عدد من المتطوعين في الجمعية بزيارة عدد من السيدات وتقديم المعايدة لهن عربون محبة ووفاء لخدماتهن ولما قدموه من جهد في سبيل بناء المجتمع.

غرام محمد