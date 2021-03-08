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الجيش اليمني يستهدف مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي

2021-03-08

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهداف مطار أبها الدولي للنظام السعودي بصاروخ باليستي رداً على العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله اليوم إن “القوة الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف هدف عسكري حساس بمطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخراً ولم يكشف عنه” مشيراً إلى أن الصاروخ أصاب هدفه “بدقة عالية”.

وأكد سريع أن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تنفيذ عملية هجومية واسعة في العمق السعودي بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية فيما استهدف سلاح الجو اليمني المسير يوم الجمعة الماضي مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة وحقق إصابات دقيقة.

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