الحب للجميع والخير للجميع.. حفل شارات مسلسلات الكرتون لكورال غاردينيا بدار الأسد

دمشق-سانا

منذ خمسة أعوام قدم كورال غاردينيا النسائي بقيادة مغنية الأوبرا غادة حرب حفلاً غنائياً أعاد للأذهان أغاني شارات مسلسلات الكرتون القديمة ليعود الكورال ويقدم تجربته من جديد مساء اليوم بعنوان الحب للجميع والخير للجميع على خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

ولمدة ساعة من الزمن استمتع جمهور دار الأوبرا بأغان تعود أغلبها لزمن ثمانينيات القرن الماضي لتأخذ الحضور إلى ماض جميل ومرتبطة بطفولة الكثير منهم بما حملته من أغان هادفة وراسخة ترافقت مع الكثير من الذكريات الجميلة أيام الطفولة والشباب.

وحملت شارات أفلام الكرتون التي قدمها غاردينيا اليوم بطريقة الغناء الجماعي الجملة الموسيقية الراقية وعمق الكلمة وجمال اللحن والمشاعر الإنسانية النقية والقيم المجتمعية النبيلة من الخير والحب والشجاعة والكرامة عبر أصوات 19 صبية من كورال غاردينيا رافقها 13 موسيقي أكاديمي وعازفة البيانو راما نصري فيما عملت على التوزيع الموسيقي سفانة بقلة.

وأدخل على برنامج الحفل 7 أغان إضافية عن برنامج الحفل السابق ليقدم في برنامج اليوم 18 أغنية كما تميز البرنامج بتوثيق أسماء ملحني الأغاني العرب والأجانب ضمن بروشور الحفل.

أما الأغاني التي قدمت فهي شارات افتح يا سمسم وحكايات عالمية وببيرو وميمونة ومسعود وعدنان ولينا بسمة وعبدو وبيل وسباستيان وتوم سوير وفلونة وسنان وريمي وساسوكي وجزيرة الكنز وليدي اوسكار والرجل الحديدي وغراندايزر وجونكر لتختتم الأمسية بشارة النهاية لساندي بل.

وفي تصريح لسانا بينت مغنية الأوبرا غادة حرب أن أمسية اليوم جاءت بناء على طلب الجمهور لإعادة برنامج الأمسية التي قدمت عام 2016 ونظراً لنفاذ البطاقات في الساعات الأولى من إعلان الحفل تقرر إقامة حفل ثاني ليوم غد معربة عن سعادتها لإقبال الجمهور الكبير ما يدل على حبهم لهذه البرامج الموسيقية كونها تحاكي ذكرياتهم ومشاعرهم الجميلة وتنعش ذاكرة الطفولة لديهم بما تحمله من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة.

يذكر أن كورال غاردينيا مجموعة من النساء السوريات الاحترافيات في مجال الموسيقا والغناء واللواتي عملن على تعزيز قيم السلام والتسامح الاجتماعي عن طريق تقديم أعمال موسيقية متنوعة ذات أهداف فنية وإنسانية وخلق مساحة من الحياة والفرح عبر تقديم الأعمال الفنية الغنية وإعطاء مثال ناجح عن العمل الجماعي وتمثيل المرأة السورية العاملة والمبدعة والمتعلمة والفاعلة في المجتمع.

وللكورال مشاركات عديدة داخل سورية كما حاز على جائزتين أفضل كورال نسائي وأفضل كورال اقليمي في مهرجان كورالات الشرق الأوسط بدبي عام 2019.

رشا محفوض