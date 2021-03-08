حضور النساء السوريات زمن الحرب… ندوة في ثقافي المزة بمناسبة يوم المرأة العالمي

دمشق-سانا

حضور النساء السوريات زمن الحرب ومواجهتهن التحديات التي أفرزتها الحرب على سورية محاور تناولتها الندوة التي أقامها المركز الثقافي العربي في المزة بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان “المرأة السورية قائد وموقف”.

الندوة جاءت تحية للنساء السوريات اللواتي وقفن إلى جانب الرجال في الحرب والسلم وعلى الصعد كافة بوجه أصعب الظروف.

المحامية والأديبة فاتن ديركي أوضحت في مداخلتها أن العالم يحتفل في الثامن من آذار من كل عام بعيد المرأة دلالة على احترام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لافتة إلى تقدم القانون السوري في مجال حقوق المرأة وخاصة المواد المتعلقة بالزواج والطلاق التي منحت المرأة حقوقاً كانت مفقودة سابقاً.

كما أشارت ديركي إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في مجتمعنا على كل المستويات داخل المنزل وخارجه والأعباء التي تتحملها المرأة العاملة إضافة إلى أعباء المنزل مؤكدة أن النساء السوريات مناضلات طالما تحملن كل الأعباء في ظل غياب أو استشهاد أزواج العديد منهن.

الروائي أيمن الحسن الذي أدار الندوة أوضح لـ سانا أن المرأة السورية قديماً وحديثاً كانت موجودة إلى جانب الرجل مشيراً بهذا الصدد إلى زنوبيا وجوليا دومنا والخنساء وغيرهن الكثير ممن تميزن في بلادنا فهناك الكثيرات منهن في أيامنا هذه وخاصة في الحرب على سورية حيث ظهرن بكل شجاعة وعملن في منازلهن وخارجها وتميزن بفنهن وأدبهن وكل مجالات الحياة.

بلال أحمد