مورك يفوز على الجزيرة ويفشل بالتأهل إلى التجمع النهائي المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم

حماة-سانا

فاز نادي مورك على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة لتحديد الفريق المتأهل عن المجموعة الثالثة إلى التجمع النهائي من دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت الأسبوع الماضي بدمشق قد انتهت لمصلحة الجزيرة بهدف دون مقابل ليضمن الأخير تأهله للدور القادم لتسجيله أهدافاً أكثر بملعب الخصم.

وكان شرطة حماة قد تأهل أيضاً عن هذه المجموعة إلى التجمع النهائي المذكور بعد تعادله سلباً اليوم مع فريق الجهاد في دمشق بمباراة الإياب بعد أن ربح مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.