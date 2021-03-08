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معهد الإعداد الإعلامي يطلق دورتي التحرير الإخباري ودبلوم التأهيل الإعلامي

2021-03-08

دمشق-سانا

بدأت في معهد الإعداد الإعلامي اليوم دورة التحرير الإخباري لعدد من العاملين في الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بهدف تطوير المهارات وزيادة كفاءة الكوادر العاملة فيها.

مديرة المعهد هناء ديب بينت في تصريح لـ سانا أن الدورة تمتد لثلاثة أسابيع وتتضمن مجموعة من التطبيقات العملية على الطرائق الحديثة في التحرير الصحفي سواء في صياغة الأخبار أو التقارير الإخبارية مبينة أن عدد المشاركين بلغ 18 محرراً ومترجماً ضمن خطة الوكالة لمواكبة تدريب وتأهيل كوادرها.

وفي سياق مشابه بدأ المعهد يوم أمس بتنفيذ برنامج دبلوم التأهيل الإعلامي حيث أوضحت ديب أن مدة البرنامج ستة أشهر بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع ويشمل برنامج محاضرات في التشريعات وفنون التحرير الصحفي والتربية الإعلامية ومحور الإعداد والمراسل الصحفي والإعلان والعلاقات العامة إضافة لمحاور التدريب على فن الإلقاء والتقديم الإذاعي والتلفزيوني والتصوير والإضاءة والمونتاج والإخراج.

ولفتت ديب إلى أن دبلوم التأهيل الإعلامي يتضمن أيضاً برنامج تدريب عملي بمختلف وسائل الإعلام المحلية سيكون بعد الانتهاء من كل محور إلى جانب محاضرات نوعية تخصصية يلقيها خبراء مختصون لهم خبرة عملية بكل مجال إعلامي.

مدى علوش

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