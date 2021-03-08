ضبط ممر سري لتهريب الدقيق التمويني في مخبز وسيارة تتاجر بالخبز باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم في أحد مخابز ريف جبلة ممراً سرياً لتهريب الدقيق بجانبه مستودع يحوي على كمية 1200 كيلوغرام دقيق تمويني وسيارة فيها 400 ربطة خبز للاتجار بها في السوق السوداء.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سامر السوسي في تصريح لـ سانا أنه أثناء قيام عناصر المديرية بمهامهم تم اكتشاف الممر ومصادرة الدقيق وإحالة المخالف موجوداً إلى قسم الأمن الجنائي لمتابعة التحقيقات كما تم ضبط سيارة تحوي 400 ربطة خبز لبيعها في السوق السوداء تم حجزها ومصادرة الربطات وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.