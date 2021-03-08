ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف

لندن-سانا

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر مع تجدد مكاسب عوائد السندات الأمريكية.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار سجل 92.186 مقابل سلة من ست عملات مرتفعا 0.3 بالمئة مقترباً بذلك من ذروة أواخر تشرين الثاني الماضي البالغة 92.201 المسجلة يوم الجمعة الماضي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.76996 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي نحو 0.1 بالمئة بعدما زاد 0.4 بالمئة إلى 0.719 دولار أمريكي.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3819 دولار واستقر مقابل الين منخفض العائد عند 108.46 ين بعدما سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 108.645 الجمعة الماضي.