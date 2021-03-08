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استمرار الاعتصامات وقطع الطرق في العديد من المناطق اللبنانية

2021-03-08

بيروت-سانا

تجددت الاعتصامات والاحتجاجات اليوم في العديد من المناطق اللبنانية بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

ففي بيروت أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عدداً من المحتجين قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان في محلة الحمرا وطريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات إضافة إلى قطع أنفاق المطار بالاتجاهين.

وفي طرابلس شمال لبنان أقفل محتجون طريق جبل محسن القبة بالعوائق والحجارة والاوتوستراد الدولي أمام المطاحن القديمة والطريق العام في البداوي بالاتجاهين بالأتربة والحجارة والإطارات المشتعلة كما تم قطع أوتوستراد المنية وطرق أخرى في الشمال وفق ما أفادت به غرفة التحكم المروري.

وشهدت مناطق صيدا والكورة وجبيل والمتن احتجاجات مماثلة وإغلاقاً للطرقات بالإطارات المشتعلة.

ويشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.

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