روسيا تؤكد ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده في مكافحة الإرهاب

موسكو-سانا

أكد وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي جهوده في الحرب على الإرهاب.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كولوكولتسيف قوله خلال مشاركته عن بعد في المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة كيوتو اليابانية إن “هناك حاجة لتكثيف جهود إغلاق قنوات الإمداد للجماعات الإرهابية ومنع انتشار الترويج للتطرف” مشيراً إلى أن روسيا تحث على تشكيل جبهة مشتركة ضد الإرهاب على أساس مستمر.

ولفت كولوكولتسيف إلى مشكلة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت واضحة بشكل خاص خلال فترة جائحة كورونا وقال إن روسيا مثلها مثل العديد من الدول الأخرى ترى الحل في وضع اتفاقية عالمية ضد جرائم المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة وأن هذه الوثيقة يجب أن تتناول مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما دعا الوزير الروسي إلى إيجاد حل شامل ومتوازن لمشكلة المخدرات العالمية على أساس الامتثال الصارم من قبل الدول للالتزامات بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.