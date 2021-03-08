بهدف تحسين الواقع الكهربائي.. تركيب ثلاث محولات كهربائية جديدة بحمص وتحسين استطاعة عدد آخر

حمص-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء حمص أعمال تركيب ثلاث محولات جديدة في الريف والمدينة بهدف تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة.

وبين مدير شركة كهرباء حمص المهندس صالح عمران في تصريح لمراسلة سانا أنه تم خلال الشهر الحالي تركيب محولات كهربائية جديدة في أحياء بستان الديوان باستطاعة 1000 ك ف ا وعين الساخنة بالقصير باستطاعة 100 ك ف ا إضافة إلى محولة باستطاعة 400 ك ف ا بقرية المحفورة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 55 مليون ليرة سورية.

وبين عمران أنه تمت إعادة تأهيل مركز تحويل في بلدة تلدو على طريق السد 200 ك ف ا بتكلفة 10 ملايين ليرة وتحسين استطاعة محولة عوض عليوي بحي كرم الزيتون وأخرى بضاحية الوليد قرب الفرن ومحولة مصعب بن عمير في حي اكرز وميسلون في حي الزهراء والأوسط في بلدة المزينة ومحولة قرب الفرن في القصير بتكلفة نحو 46 مليون ليرة.