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الصحة العالمية: تسجيل 478 ألف إصابة جديدة و10124 وفاة بكورونا حول العالم

2021-03-07

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 478 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

ونقلت وسائل إعلام عن المنظمة قولها في إحصائية يومية جديدة إن عدد الإصابات في العالم ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 478614 حالة مقابل نحو 353 ألفاً في بيانات أمس لتصل الحصيلة العامة إلى 116135492 إصابة.

كما رصدت المنظمة 10124 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مقارنة مع 7192 حالة في الإحصائية السابقة ليبلغ عدد ضحايا الجائحة 2581976 شخصاً.

وحسب إحصائية المنظمة فإن معظم الإصابات الجديدة بكورونا كانت من نصيب منطقة الأمريكيتين الشمالية والجنوبية حيث تم تسجيل 251483 إصابة بينما تم رصد 154926 إصابة في أوروبا.

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