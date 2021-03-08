لابورتا رئيساً لنادي برشلونة

مدريد-سانا

فاز خوان لابورتا رسمياً بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني ليتولى مهمة إدارة النادي الكتالوني خلفاً لغوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال من منصبه استجابة لمطالب جماهير النادي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن لابورتا حصل على 69.57 بالمئة من أصوات أعضاء نادي برشلونة متفوقاً على الثنائي فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وشارك نحو 57 ألفاً من إجمالي 87 ألف عضو بالجمعية العمومية في العملية الانتخابية لنادي برشلونة الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني من بينهم 20 ألفاً و663 عضواً صوتوا فعلياً عبر البريد الإلكتروني.