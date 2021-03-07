بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. تكريم نساء صنعن قصص نجاح بمختلف المجالات

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كرمت جمعية جذور للتنمية اليوم 9 نساء مميزات استطعن تجاوز الصعاب وتحقيق احلامهن بمختلف المجالات وذلك خلال فعالية بعنوان “فراشة من حديد” في المركز الثقافي بالمزة.

وعرضت المكرمات قصص نجاحهن التي حققنها بالتصميم والإرادة حيث بينت نجلاء برغل 78عاما طالبة في السنة الاخيرة بقسم المكتبات بجامعة تشرين في تصريح لـ سانا أنها تحدت الصعاب وحققت حلمها بدخول الجامعة في هذا العمر.

وذكرت عبير عمار مهجرة من حرستا أنها تعمل ببيع الحلويات على عربة بدمشق لتعيل أطفالها الأيتام وتفخر بذلك فيما اعتبرت سرية جحا أن عملها بتحميل الخضار والفواكه على سيارة في سوق الهال منذ 18عاما منحها الثقة والتصميم على العطاء لأسرتها.

وأوضحت جهينة الخاطر من درعا أنها تابعت مراحل تعليم ابنها ذي الإعاقة السمعية حتى وصوله لكلية التربية حيث ترافقه إلى الجامعة إلى جانب عملها مدرسة في حين نجحت سهير أبو حمدان بتأسيس اول مغسل سيارات بالسويداء تعمل به نساء فقط ويقدم خدماته للسائقات.

وتحدثت غصون إدريس وهي أم شهيد عن عملها بلف المحركات بمطحنة سلمية واصرارها على النجاح ولاسيما أن هذا العمل يعتبره كثيرون حكرا على الرجال مؤكدة أن قوة الإرادة تصنع المستحيل بينما أشارت نسرين وطفة إلى أن الإعاقة لم تمنعها من العمل كمعلمة بمعهد الأمل للمعوقين بدمشق.

وبينت كنانة البني سائقة تكسي عمومي أن الإرادة القوية هي ما تحتاجه المرأة لتحقيق ما تريد بينما لفتت سهير هزاع من ديرالزور إلى أنها تفخر بكونها أول امرأة تعمل بجباية فواتير المياه.

رئيسة جمعية جذور خلود رجب بينت في تصريح لسانا ان هدف الفعالية تسليط الضوء على نساء استطعن كسر الصورة النمطية للمرأة والعمل بمهن غير تقليدية وترك أثر ايجابي بالمجتمع.

وعلى هامش الفعالية تم عرض فيلم تعريفي توثيقي عن عمل النساء المكرمات والأشخاص الداعمين لهن حيث أكدت الفنانة وفاء موصللي في كلمة لها خلال الفعالية أن هذه الحالات والقصص مصدر الهام وفخر للجميع ونجاح يسجل للمرأة السورية.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للمرأة في الـ 8 من آذار من كل عام.

إيناس السفان