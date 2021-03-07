نحو 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا و3276 بالفلبين

عواصم-سانا

سجلت إندونيسيا اليوم 5826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليون و379662 إصابة.

ووفقاً لأحدث إحصائيات موقع وورلد ميترز العالمي تم تسجيل 112 حالة وفاة جديدة في إندونيسيا ليرتفع العدد الكلي إلى 37266 حالة.

وفي الفلبين ارتفع مجمل الإصابات إلى 594412 بعد تسجيل 3276 إصابة جديدة بينما وصل مجمل الوفيات إلى 12516 بعد تسجيل 51 حالة جديدة.

أما في باكستان تم تسجيل 1780 إصابة جديدة بالفيروس و39 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 590508 والوفيات إلى 13205 حالات.