كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا

سيئول-سانا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة قوله إنه تم رصد 416 إصابة جديدة بكورونا بينها 399 إصابة محلية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 92471 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 1634 بعد تسجيل حالتي وفاة بالفيروس.

وفي جهود استباقية لاحتواء الإصابات الجماعية قال رئيس الوزراء جونغ سيه غيون في وقت سابق اليوم إن الحكومة ستعزز قدرة اختبار فيروس كورونا إلى 500 ألف شخص في اليوم.