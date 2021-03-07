إصابة 4 يمنيين بينهم طفلان بقصف لطيران العدوان السعودي في صنعاء

صنعاء-سانا

أصيب أربعة يمنيين بقصف لطيران العدوان السعودي اليوم على العاصمة صنعاء.

وذكر موقع المسيرة نت أن أربعة يمنيين بينهم طفلان أصيبوا بقصف طيران العدوان السعودي على منطقتي النهضة وعطان بالعاصمة صنعاء.

بدورها أكدت وزارة الصحة اليمنية أن حالة ثلاثة من المصابين خطرة مشيرة إلى أن عدد المصابين مرشح للزيادة حيث تقوم سيارات الإسعاف بنقلهم من الأماكن المستهدفة بنيران العدوان.

وكانت طفلة يمنية من ذوي الاحتياجات الخاصة أصيبت بجروح صباح اليوم جراء استهداف مرتزقة العدوان السعودي حافلة تقل أطفالاً في مديرية صالة بمحافظة تعز اليمنية.