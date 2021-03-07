تعليمات مؤسسة الإسكان لمكتتبي السكن البديل

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن عدد من التعليمات للمكتتبين الشاغلين المستحقين للسكن البديل بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وأشارت المؤسسة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى ضرورة التزام المكتتب الشاغل المستحق للسكن البديل بتسديد الأقساط الشهرية اعتباراً من الأول من الشهر القادم واستكمال مدفوعاته عند التخصيص لتبلغ نسبة 30 بالمئة من القيمة التقديرية الوسطية للمسكن على أن يستمر المخصص بتسديد الأقساط الشهرية المتوجبة لحين إبرام العقد اللازم مع المحافظة أصولاً.

وبينت المؤسسة أنه في حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد أقساط شهرية متتالية يعد اكتتابه أو تخصصه ملغى حكماً دون الحاجة إلى إنذاره أو إخطاره وتعاد له مدفوعاته محسوما منها نسبة 10 بالمئة كنفقات إدارية كما يفقد حقه في بدل الإيجار من المحافظة اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إلغاء اكتتابه أو تخصيصه كما يحظر عليه الكتابة أو الشطب على دفتر الاكتتاب تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما لفتت المؤسسة إلى أنه يتم حالياً توزيع الدفاتر الخاصة بالمكتتبين مشيرة إلى ضرورة اصطحاب المكتتب للدفتر حين تسديد أقساطه في المصرف لتسجيل الدفعة النقدية أو القسط الشهري عليه والحصول على إشعار التسديد الذي يتوجب عليه الاحتفاظ به لحين إبرام العقد.

وذكرت المؤسسة المكتتبين في حال فقدانهم للدفتر بأنه يتوجب عليهم تنظيم ضبط رسمي بذلك لدى مركز الشرطة المختص وإعلام المؤسسة خطياً بذلك ليتم منحهم وثيقة “بدل عن ضائع”.

مدى علوش