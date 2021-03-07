بدء إجراء الاختبارات على لقاح إيراني جديد مضاد لكورونا

طهران-سانا

أعلنت إيران عن البدء بإجراء الاختبارات على لقاح جديد ضد فيروس كورونا يسمى “الشهيد فخري زادة” والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه بشكل كبير في آب القادم.

وقال مساعد قائد مقر الدفاع البيولوجي في إيران محمد كريمي نيا اليوم في تصريح لوكالة أنباء فارس انه بعد حصول اللقاح على رخصة إجراء الاختبارات سيتم في المرحلة الأولى اختباره على 135 متطوعاً بعد أن سارت المراحل قبل السريرية على الحيوانات بشكل جيد.

وأضاف كريمي نيا أن تطوير اللقاح تم بالتعاون مع جامعة إيران للعلوم الطبية وجامعة العلوم الطبية بالجيش وسيبدأ الاختبار البشري في غضون الأيام الثلاثة القادمة لافتاً إلى أنه تم توفير البنية التحتية لإنتاج مكثف من لقاح “الشهيد فخري زادة” وتم تصميم خط إنتاج اللقاح بدقة واحترافية من قبل وزارة الدفاع لإنتاج هذا اللقاح بكميات كبيرة.