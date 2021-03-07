اختتام بطولة الشطرنج للفئات العمرية في درعا

درعا-سانا

اختتمت بطولة الشطرنج لفئة 14 عاماً وما دون التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بدرعا بمشاركة معظم أندية المحافظة.

وحقق المركز الأول بفئة من 6 إلى 8 سنوات محمد أيمن ترك (نادي طفس) تلاه طارق قناة (نادي جباب) ثم عبد الرحمن بديوي (نادي درعا) وبفئة من10 إلى 12 سنة عبد الرحمن مرهف المسالمة (نادي طفس) تلاه مجد خالد القرة (نادي درعا) ثم خالد عمر الجهماني (نادي طفس) وبفئة (من 12 إلى 14) سنة أحمد ماهر النصار (نادي الصنمين) تلاه مالك محمود زريقات (نادي طفس) ثم ريتا خالد قرة (نادي درعا).

رئيس فرع الاتحاد الرياضي محمد الجهماني أكد في تصريح لـ سانا أن البطولة اتسمت بالندية والمنافسة واستطاع المتميزون تحقيق الفوز على أقرانهم معربا عن أمله في تحقيق نتائج جيدة للعبة الشطرنج محليا وخارجيا.