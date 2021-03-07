ميليشيا (قسد) تختطف أكثر من 200 شخص بريفي الرقة والحسكة

الحسكة والرقة-سانا

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي أكثر من 200 شخص خلال حملة مداهمات واسعة طالت عدداً من القرى والبلدات بريفي الرقة والحسكة وذلك لزجهم قسراً بالخدمة في صفوفها.

ففي الرقة ذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد نفذت خلال اليومين الماضيين كمائن عند مساجد عدد من قرى المحافظة واختطفت أكثر من 200 شاب بعد الصلاة وذلك لتجنيدهم عنوة في صفوفها ضمن ما يسمى “التجنيد الإجباري” في المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا.

وفي الريف الجنوبي للحسكة بينت مصادر أهلية أن الميليشيا شنت حملة مداهمات في بلدة العريشة وقرية تويمين بريف الحسكة الجنوبي اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى معسكراتها ومقراتها في الريف ذاته.

وفي إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي اختطفت ميليشيا “قسد” أمس عدداً من المدنيين في حملات دهم منفصلة طالت منازل الأهالي في منطقة اليعربية وبلدة تل حميس بالحسكة وقرية المحمودلي بالريف الغربي للرقة.