فوز ناشئات سلمية على شرطة اللاذقية في ملحق المجموعة الوسطى والساحلية لدوري كرة السلة

حماة-سانا

فاز فريق سلمية على شرطة اللاذقية بنتيجة 59-20 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من ملحق المجموعة الوسطى والساحلية لدوري الناشئات بكرة السلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في اللاذقية.

وتضم تشكيلة فريق ناشئات سلمية كلاً من اللاعبات (ريتا سيفو – يارا القصير – ميس خدام – سيدرا السيد – نور الشيخ ياسين – ريتا بدور – ريام الحرك – زينة حمود – هديل مقداد – راما حمودي – نايا غيبور – سارا الشمالي – لمى شاكر).

يذكر أن سلمية احتل المركز الأول في ختام منافسات الدور الأول من المجموعة الوسطى التي ضمته إلى جانب القدموس والنواعير والساحل فيما احتل شرطة اللاذقية المركز الرابع في المجموعة الساحلية.