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الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات مطر فوق المنطقة الساحلية

2021-03-07

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب الشرقي مرفق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المنطقة الساحلية مساء ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

  الأحد الاثنين الثلاثاء
دمشق 19/8 19/9 20/8
القنيطرة 14/7 14/6 15/7
درعا 18/7 18/8 20/8
السويداء 16/8 16/9 18/8
حمص 17/7 17/8 19/9
حماة 19/7 19/8 20/9
الحسكة 17/9 18/11 20/8
اللاذقية 18/12 21/15 20/14
طرطوس 20/12 22/15 20/15
حلب 17/7 18/8 19/9
ادلب 16/8 17/8 18/9
دير الزور 20/8 21/9 22/9
الرقة 19/8 21/8 23/7

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