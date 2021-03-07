الحشد الشعبي العراقي يدمر وكراً لإرهابيي (داعش) شمال بابل

بغداد-سانا

دمر الحشد الشعبي العراقي اليوم وكراً لإرهابيي داعش في جرف النصر شمال مدينة بابل وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية إعلام الحشد الشعبي قولها في بيان إن “قوة من اللواءين 46 و47 التابعة لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي عثرت خلال عملية استباقية على وكر الإرهابيين ودمرته بشكل تام” لافتاً إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منطقة العويسات بجرف النصر.

وأشار البيان إلى أن قوات الحشد الشعبي العراقي تكثف إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لإرهابيي داعش واستهداف أمن العراقيين في مناطق شمال بابل.

وكان الحشد الشعبي العراقي صد أمس هجوماً لإرهابيي داعش على إحدى مناطق محافظة صلاح الدين وسط العراق.