مباحثات سورية فنزويلية لتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

كاراكاس-سانا

بحث سفير سورية في فنزويلا خليل بيطار مع وزيرة السلطة الشعبية لتطوير المناجم والبيئة ماغالي هينريغيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مجال الطاقة والبترول والمناجم وخاصة في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين من القوى الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة السورية بكاراكاس على إمكانية مشاركة الشركات ورجال الأعمال السوريين في الاستثمار بالثروات الطبيعية الموجودة بوفرة في فنزويلا.

من جهة أخرى استعرض السفير بيطار مع نائب وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلية للشؤون متعددة الأطراف دانييلا رودريغيز آفاق تقوية وتنسيق المواقف بين البلدين في مجال العلاقات الخارجية متعددة الأطراف.

وبالنظر إلى الأجندة الديناميكية التي تم تفعيلها في مختلف المنظمات متعددة الأطراف شدد الجانبان على أن سورية وفنزويلا تعززان المواقف المشتركة في الدفاع عن مصالح البلدين بالإضافة إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة مثل السيادة السياسية والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما تم التأكيد على العلاقات الوطيدة بين البلدين لتجاوز العقبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها أمام تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول النامية.