أكبر معمرة في العالم تحمل شعلة الألعاب الأولمبية في اليابان

طوكيو-سانا

تستعد اليابانية تاني تاناكا أكبر معمرة في العالم لحمل شعلة الألعاب الأولمبية التي ستقام في اليابان خلال شهر أيار المقبل.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن تاناكا التي تبلغ من العمر118 عاما صاحبة تجربة ملهمة حيث تغلبت على مرض السرطان مرتين كما عايشت وباءين عالميين موضحة أنها ستحمل الشعلة على كرسي متحرك مسافة تقارب 100 متر في ولاية فوكوكا مسقط رأسها ثم ستخطو بضع خطوات حتى تسلم الشعلة إلى شخص آخر.

وتعيش تاناكا في دار للرعاية حيث تستيقظ في السادسة صباحا وتحرص على لعب لعبة الأوتيلو التي تعتمد على التخطيط كما أنها تتمتع بشخصية محبة للاطلاع وتهتم بالرياضيات وهذان الأمران أبقياها ذكية وفي حالة صحية جيدة.

وكشف إحصاء أجري العام الماضي وجود أكثر من 80 ألف شخص تجاوزت أعمارهم القرن في اليابان.