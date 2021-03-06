النواعير يلتقي تشرين في الجولة التاسعة عشرة من دوري كرة القدم للشباب

محافظات-سانا

يلتقي النواعير مع تشرين على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة السادسة من اياب الدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب التي يلتقي فيها أيضا الكرامة مع الاتحاد والشرطة مع الجيش والحرية مع الوثبة والمحافظة مع الوحدة وجبلة مع الطليعة.

مدرب النواعير زكريا قاسم اوضح في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن المباراة ستكون صعبة على فريقه لأن منافسه تشرين من فرق المقدمة وهو بحاجة لنقاط المباراة لاستمرار بملاحقة المتصدر وبالتالي من أجل المحافظة على حظوظه باللقب مشيرا إلى أن الفريق يقدم أداء جيدا في مبارياته كما أن نتائجه تحسنت في مرحلة الإياب رغم خسارته في الجولة الماضية أمام الاتحاد المتصدر الذي يعد من أبرز الفرق في دوري الشباب هذا الموسم.

مدرب تشرين ماهر قاسم أشار إلى أن فريقه سيبذل ما بوسعه لتقديم أداء جيد وكسب النقاط الثلاث مبينا أنه سيتم اشراك هداف دوري الناشئين محمد أصلان لإعداده ليكون جاهزا للعب بصفوف الرجال مستقبلا.

ولفت مدرب الطليعة خالد البابا إلى أن فريقه سيخوض مباراته أمام جبلة في ظل غياب عدد من اللاعبين لذلك فإن جهود بقية اللاعبين ستكون مضاعفة لكي يثبتوا للجميع أنهم قادرون على سد الفراغ مبينا أن الفريق يتميز بوجود لاعبين موهوبين في دكة الاحتياط وسنعتمد عليهم في بقية مباريات الدوري من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم.

بدوره لورانس الشمالي مدرب شباب جبلة قال إن فريقه ما زال يعاني من نقص اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد تم إعداد اللاعبين وتحضيرهم فنيا وبدنيا لهذه المباراة بغية تحقيق الفوز وكسب النقاط الثمينة لتحسين وضع الفريق على سلم الترتيب.

ويتصدر الاتحاد الترتيب بـ 48 نقطة يليه تشرين 38 نقطة فالطليعة 35 نقطة والمحافظة 29 نقطة والوثبة 28 نقطة والنواعير24 نقطة والكرامة والحرية 23 نقطة والجيش 21 نقطة وحطين 20 نقطة وجبلة 18 نقطة والوحدة والشرطة 16 نقطة لكل منهما والمجد11 نقطة.