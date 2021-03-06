النضال في صدارة ذهاب التجمع المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب

دمشق-سانا

اختتمت مرحلة ذهاب التجمع المؤهل للدرجة الممتازة لكرة القدم لفئة الشباب للمجموعة التي تضم أندية النضال والعربي والشعلة وحرجلة.

واستطاع النضال اقتناص الصدارة بفوزه الصعب على الحرجلة 2-1 ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط بفارق نقطة عن فريق العربي الذي تعادل في الجولة ذاتها مع الشعلة سلباً.

ويحتل الشعلة المركز الثالث برصيد 4 نقاط مقابل نقطة وحيدة لحرجلة تضعه بالمركز الأخير ويتأهل فريقان عن هذه المجموعة في نهاية مرحلة الإياب التي ستنطلق يوم الجمعة القادم.

وفي الجولة الأولى تغلب النضال على الشعلة 3-1 وتعادل حرجلة مع العربي 3-3 في الجولة الثانية فاز العربي على النضال 3-0 والشعلة على حرجلة 2-1 وفي الثالثة فاز النضال على حرجلة 2-1 وتعادل العربي مع الشعلة سلباً.

محمد الخاطر