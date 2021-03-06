رئيس اللجنة الفنية للشطرنج: لاعبو دمشق متميزون وينافسون بقوة في جميع البطولات

دمشق-سانا

جهود كبيرة تبذل للارتقاء بلعبة الشطرنج في دمشق مع تعدد المواهب في الأندية التي تمارسها منذ سنوات طويلة نتيجة الإقبال الملحوظ على رياضة الأذكياء من مختلف الفئات العمرية.

منافسات لم تعرف التوقف على رقعة الشطرنج رغم توقف النشاط الرياضي لعام كامل بسبب جائحة كورونا حيث كانت تقام المنافسات افتراضية على الإنترنت وكان للاعبي دمشق النصيب الأكبر من المشاركة ومع عودة روح المنافسة إلى صالات اللعبة مجدداً عاد لاعبو دمشق للتألق في مختلف الفئات وذلك وفقاً لرئيس اللجنة الفنية للعبة بدمشق محمد عباس.

وخلال زيارة لنادي بردى أحد أهم الأندية الممارسة للعبة أوضح رئيس اللجنة في تصريح لمندوب سانا الرياضي إن لاعبي دمشق من المتميزين على مستوى القطر ولهم نصيب من التتويج في مختلف البطولات المركزية إضافة إلى تميز معظمهم على المستوى الخارجي وخصوصاً في البطولات التي أقيمت على الإنترنت خلال فترة التوقف فكانوا عماد المنتخب الوطني وحققوا معه نتائج متقدمة.

وأشار عباس إلى قوة البطولات التي تقام بدمشق فالمنافسات التي تشهدها لا تعرف فرقاً بين فئة عمرية وأخرى فقد يجتمع منافس من فئة الرجال مع آخر من فئة الصغار ليبدع الطرفان بالنقلات ففي المرحلة التمهيدية من بطولة المحافظة لفئة الرجال أقيمت البطولة بمشاركة 65 لاعباً وفق نظام اللعب السويسري فيشر من 7 جولات وبزمن ساعة و30 ثانية حيث تم بنهايتها ترتيب المتأهلين الأربعة عشر وفقاً لنتائجهم.

ورغم المستوى المتقدم للاعبي دمشق إلا أنه كما يرى رئيس اللجنة لا يلبي الطموح وهو بحاجة إلى تطوير أكثر وهو ما يتم العمل عليه من خلال تأسيس قواعد اللعبة وفق أحدث الأساليب التدريبية وصولاً إلى لاعبين متميزين بأعلى درجات المهارة بغية تحضيرهم للبطولات الخارجية وخصوصاً مع العودة التدريجية للمنافسات الدولية داعياً في الوقت ذاته إلى أعداد المزيد من الكوادر التدريبية والتحكيمية عبر دورات تأهيلية بما ينعكس إيجاباً على زيادة انتشار اللعبة وأعداد المزيد من اللاعبين.

ورغم صغر أعمارهم عبر عدد من اللاعبين الصغار ممن لم تتجاوز أعمارهم السبعة أعوام عن عشقهم للعبة وطموحهم لنيل الميداليات البراقة في البطولات القادمة بعد أن حققوا مراكز متقدمة في أولى مشاركاتهم هذا العام بينما أبدى عدد من لاعبي الفئات العمرية استعدادهم لتحقيق طموحهم بالوصول إلى مستوى أبطال العالم مستقبلاً بالتحضير الجيد وخوض جميع البطولات المحلية.

محمد الرحيل