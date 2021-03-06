انطلاق منافسات إياب دوري الدرجة الأولى بكرة السلة للسيدات

دمشق-سانا

انطلقت منافسات مرحلة الإياب من دوري كرة السلة لأندية الدرجة الأولى لفئة السيدات بمشاركة فرق قاسيون والجلاء والثورة والوحدة والعروبة والاتحاد والساحل والحرية والأشرفية.

وشهدت الجولة الأولى من هذه المرحلة فوز الاتحاد على الأشرفية بنتيجة 60-48 نقطة بعد أن تقدم الأشرفية بالربع الأول 18-13 نقطة فيما تعادل الفريقان بالربع الثاني 13-13 نقطة وحسم الاتحاد الربعين الثاني والثالث لمصلحته بواقع 20-11 نقطة و14-6 نقاط.

كما فاز الثورة على الحرية بنتيجة 83 -54 نقطة بعد تفوقه بجميع الارباع بواقع 21-17 نقطة و18-11 نقطة و24-10 نقاط و20-6 نقاط وكذلك الجلاء على الساحل 82-51 نقطة حيث جاء الربع الأول لمصلحة الساحل 20-19 نقطة فيما انتهت الأرباع الثلاثة الأخرى لمصلحة الجلاء 21-14 نقطة و25-7 نقاط و10-10 نقاط.

وفاز العروبة على تشرين بنتيجة 62-57 نقطة علما أن الربع الأول انتهى بتقدم العروبة 18-13 نقطة وتعادلا بالثاني 8-8 نقاط وعاد ليتقدم تشرين في الثالث 15-14 نقطة 15-14 نقطة فحسم العروبة المباراة بتقدمه في الرابع 22-21 نقطة.

هناء صقور