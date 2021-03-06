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فوز الجيش والكرامة على الوثبة والطليعة في إياب دوري كرة السلة للرجال

2021-03-06

دمشق-سانا

شهدت الجولة الثالثة عشرة من دوري كرة السلة للرجال لأندية الدرجة الأولى فوز فرق الجيش على الوثبة بنتيجة 112-91 نقطة خلال لقائهما في صالة الفيحاء بدمشق.

وتفوق الجيش في الأرباع الأول والثالث والرابع بواقع 30-15 نقطة و33-18 نقطة و28-21 نقطة فيما تقدم الوثبة في الربع الثاني30-28 نقطة.

وفاز الكرامة على الطليعة في مباراتهما في صالة حمص بنتيجة 84-65 نقطة علماً أن الأرباع الثلاثة الأولى جاءت لمصلحة الكرامة بواقع 20-17 نقطة و27-13 نقطة و23-11 نقطة قبل أن يتقدم الطليعة في الرابع 24-14 نقطة.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز العروبة على اليرموك 85-80 نقطة في صالة الأسد بحلب والجلاء على الحرية 58-52 نقطة في اللقاء الذي أقيم في صالة الجلاء في حلب.

ومن المقرر أن يلتقي ضمن هذه الجولة اليوم النواعير مع الوحدة في صالة حماة والاتحاد مع الثورة في صالة الأسد في حلب.

هناء صقور

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