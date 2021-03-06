بعد تجاوزه الاختبارات الخاصة للاتحاد الآسيوي… كنان حاطوم ضمن حكام النخبة الآسيويين بكرة القدم

السويداء-سانا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي المساعد كنان حاطوم ضمن حكام النخبة الآسيويين وذلك بعد تجاوزه للاختبارات الخاصة بذلك.

وخلال حديثه لمندوب سانا الرياضي أشار حاطوم إلى أن هذا الاعتماد يعكس مدى تميز الحكم السوري عامة وحكام السويداء خاصة حيث يتوجه حكم الساحة الدولي شادي الشحف بطريقه ليكون ضمن حكام النخبة خلال الفترة القادمة بعد تخرجه من الأكاديمية الاسيوية.

ولفت حاطوم إلى أن نيله للشارة الدولية العام الماضي واعتماده مؤخرا ضمن حكام النخبة الآسيويين يأتي تتويجاً للجهود التي بذلها والطموحات التي رسمها منذ دخوله ميدان التحكيم مبينا أن ذلك يحفزه لمتابعة العمل للارتقاء بمستواه نحو الأفضل.

يشار إلى أن حاطوم من مواليد السويداء عام 1989 وهو خريج كلية التربية الرياضية بجامعة تشرين عام 2011 وانتسب للتحكيم عام 2005 وتدرج تباعاً وسبق له تحكيم العديد من المباريات.

عمر الطويل